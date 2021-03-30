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Суэцкий канал пообещали разблокировать за три дня

Вероника Полынина
4 часа назад
Администрация Суэцкого канала пообещала устранить пробки в обе стороны в течение трех суток, сообщает «Эхо Москвы».
Суэцкий канал — бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря. Зона канала считается условной границей между двумя материками, Африкой и Евразией. Около 12% мировой торговли проходит через Суэцкий канал.
Как писал «Рамблер», 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов, принадлежащий компании Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение по нему. В пробку попали более 400 кораблей. 29 марта судно удалось снять с мели. Вечером того же дня навигация по каналу возобновилась.
Транспортный коллапс стоил мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день. Это привело к повышению цен во всем мире на перевозки и, как следствие, на товары.
По оценке Bloomberg, блокада морских перевозок ежедневно наносила ущерб мировой экономике на сумму около 9,6 млрд долларов.
В мире,Видео,Эхо Москвы,Bloomberg,
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