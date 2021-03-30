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Зеленский захотел переместить центральные органы власти в регионы

Газета.Ru
18 часов назад
Президент Украины Владимир Зеленский хочет переместить центральные органы государственной власти страны в регионы. Об этом сообщил член кабмина Олег Немчинов, передает РИА «Новости».
Зеленский захотел переместить центральные органы власти в регионы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Во время заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления обсудили деконцентрацию органов исполнительной власти. Президентом Украины инициирована деконцентрация центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы», — говорится в сообщении.
По его словам, реализовать данную инициативу правительство намерено в течение ближайших двух лет. Со своей стороны секретариат кабмина уже разработал и представил предложения по перемещению.
Отмечается, что данное решение будет способствовать равному развитию регионов, уменьшит нагрузку на Киев, создаст новые рабочие места в регионах и будет стимулировать экономическое развитие регионов, а также уменьшит роль чиновников в жизни граждан.
В мире,Новости регионов,Владимир Зеленский,Украина,
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