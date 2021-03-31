В Германии назвали ударом ситуацию с вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан
назвал ударом ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca в Европе.
«Это, безусловно, удар — что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определённой возрастной группы представляет повышенный риск», — сказал Шпан журналистам.
Его слова приводит РИА Новости.
Изменения в рекомендациях регулятора ФРГ по применению вакцины AstraZeneca имеют «две стороны», считает министр.
«Это показывает, что граждане могут положиться на то, что допущенные в Германии вакцины находятся под активным наблюдением и что результаты этого наблюдения прозрачны и обсуждаются прозрачно. Это показывает, что решение позапрошлой недели, когда мы получили первые сведения о том, что возможна связь между прививками AstraZeneca и этой редкой и довольно специфичной формой тромбоза головного мозга, было верно — приостановить (вакцинацию)», — сказал он.
Он подчеркнул, что теперь вакцинация лиц старше 60 лет «может идти более интенсивно».
«Мы договорились, что земли с помощью этого препарата могут распространить свою кампанию по вакцинации на лиц от 60 до 69 лет», — сказал Шпан.