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Глава Минздрава ФРГ назвал ударом ситуацию с вакциной AstraZeneca

RT на русскомиещё 7
9 минут назад
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал ударом ситуацию вокруг вакцины AstraZeneca в Европе.
В Германии назвали ударом ситуацию с вакциной AstraZeneca
Фото: ReutersReuters
«Это, безусловно, удар — что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определённой возрастной группы представляет повышенный риск», — сказал Шпан журналистам.
Его слова приводит РИА Новости.
Изменения в рекомендациях регулятора ФРГ по применению вакцины AstraZeneca имеют «две стороны», считает министр.
«Это показывает, что граждане могут положиться на то, что допущенные в Германии вакцины находятся под активным наблюдением и что результаты этого наблюдения прозрачны и обсуждаются прозрачно. Это показывает, что решение позапрошлой недели, когда мы получили первые сведения о том, что возможна связь между прививками AstraZeneca и этой редкой и довольно специфичной формой тромбоза головного мозга, было верно — приостановить (вакцинацию)», — сказал он.
Он подчеркнул, что теперь вакцинация лиц старше 60 лет «может идти более интенсивно».
«Мы договорились, что земли с помощью этого препарата могут распространить свою кампанию по вакцинации на лиц от 60 до 69 лет», — сказал Шпан.
С 31 марта в Германии будут применять вакцину AstraZeneca только для прививок лицам старше 60 лет.
В середине марта Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) также рекомендовало применять вакцину AstraZeneca только для лиц старше 55 лет из-за «возможного повышенного риска диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови и церебрального тромбофлебита» у более молодых пациентов.
В мире,Йенс Шпан,Минздрав РФ,РИА Новости,Германия,
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