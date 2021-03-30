В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

В министерстве уточнили, что израильский штамм "не имеет клинического или эпидемиологического значения", то есть не обладает особенностями, влияющими на скорость распространения инфекции, тяжесть течения болезни и эффективность вакцин.

По данным израильских специалистов, эта разновидность вируса появилась в июле прошлого года, а в настоящее время она исчезает.

Ранее в Минздраве Индии заявили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.Тем временем американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность.