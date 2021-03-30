Санду решила распустить парламент Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд для роспуска парламента. Об этом сообщает «Радио Свобода».

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Она считает, что соблюдены все законные условия для этой процедуры. Санду попросила судей подтвердить правильность ее позиции.

«Я, как и эксперты по конституционному праву, считаю, что есть юридические обстоятельства для роспуска парламента», — сказала она после того, как парламент, в котором преобладают социалисты, не смог утвердить ее кандидата на должность премьер-министра — Игоря Гросу. Он не получил необходимых голосов из-за отсутствия кворума.

Санду при этом раскритиковала нынешний парламент, заявив, что в него входят коррумпированные депутаты, которые «обедняют страну».

После этого объявления председатель Партии социалистов и бывший президент Игорь Додон заявил, что его политическая сила будет использовать «все законные средства», чтобы не допустить проведения досрочных выборов во время пандемии коронавируса.

Ранее Додон обвинил Санду в узурпации власти и сравнил ее с фюрером. «В молдавской политике уже есть "покемоны" и "балаболы", теперь появился и фюрер», — сказал он.

До этого Санду не подчинилась решению Конституционного суда и сказала, что не будет выдвигать нового кандидата в премьер-министры в сотрудничестве с парламентскими партиями. Изначально президент собиралась повторно выдвинуть уже отвергнутую депутатами кандидатуру Натальи Гаврилицы — чтобы после повторного отказа депутатов утвердить ее — и распустить парламент. Теперь она намерена добиться выборов другим способом — используя положение закона, которое разрешает распустить парламент, если он за три месяца не утвердит новое правительство.