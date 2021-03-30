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Российское судно прервало выступление президента Египта у Суэцкого канала

РИА Новости
38 минут назад
Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси пришлось несколько раз прервать пресс-конференцию из-за долгих гудков судна "Маршал Василевский", экипаж которого наряду с другими судами ликовал из-за разблокировки Суэцкого канала.
Судно России прервало главу Египта у Суэцкого канала
Фото:  ПАО "Газпром" ПАО "Газпром"
В ходе почти полуторачасовой пресс-конференции в городе Исмаилия на берегу Суэцкого канала президент Египта отвечал на вопросы о разблокировке канала и спасательной операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given. Проходившие за ним по руслу канала суда громко гудели, в эти моменты египетский лидер останавливал свою речь и ждал, пока гудок не закончится.
В самом конце пресс-конференции проходившее по каналу судно начало сигналить протяжными гудками, прерывая ответы ас-Сиси на 10-15 секунд. "Да, мы тоже очень рады", - пошутил египетский президент, публика на берегу в ответ зааплодировала.
Согласно данным трекера MarineTraffic, построенная в 2018 году плавучая регазификационная платформа "Маршал Василевский" ходит под российским флагом и 28 дней назад вышла из тайваньского порта, конечным пунктом указан город Суэц.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после шести дней круглосуточной спасательной операции, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.
Глава администрации канала Усама Рабиа ранее заявил, что еще 140 грузовых судов должны пройти русло Суэцкого канала до полуночи (01.00 мск среды). С утра канал прошли уже 113 судов, канал работает круглосуточно, в отличие от обычного графика.
В мире,абдель ас-сиси,Исмаилия,Египет,
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