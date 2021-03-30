Судно России прервало главу Египта у Суэцкого канала

Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси пришлось несколько раз прервать пресс-конференцию из-за долгих гудков судна "Маршал Василевский", экипаж которого наряду с другими судами ликовал из-за разблокировки Суэцкого канала.

Фото: ПАО "Газпром" ПАО "Газпром"

В ходе почти полуторачасовой пресс-конференции в городе Исмаилия на берегу Суэцкого канала президент Египта отвечал на вопросы о разблокировке канала и спасательной операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given. Проходившие за ним по руслу канала суда громко гудели, в эти моменты египетский лидер останавливал свою речь и ждал, пока гудок не закончится.

В самом конце пресс-конференции проходившее по каналу судно начало сигналить протяжными гудками, прерывая ответы ас-Сиси на 10-15 секунд. "Да, мы тоже очень рады", - пошутил египетский президент, публика на берегу в ответ зааплодировала.

Согласно данным трекера MarineTraffic, построенная в 2018 году плавучая регазификационная платформа "Маршал Василевский" ходит под российским флагом и 28 дней назад вышла из тайваньского порта, конечным пунктом указан город Суэц.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после шести дней круглосуточной спасательной операции, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.