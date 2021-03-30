Порошенко призвал Зеленского к активным действиям на фронте

По его словам, нужно воплотить в жизнь совместную инициативу Украины, Германии и Франции о дорожной карте Минских соглашений по принципу «сначала безопасность», разработанную в 2016 году.

«Насчет действий на фронте, следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На переднюю линию снова вывести контрснайперские группы. Снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу», — сказал Порошенко.