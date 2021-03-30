«Кому мне верить?» Кравчук запутался в Донбассе

«Министр иностранных дел Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде говорит, что Киев полностью выполняет «нормандские соглашения». Германия, Франция, главы МИД G7 заявляют, что Россия не является посредником, она — сторона конфликта. А полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов утверждает, что Россия — не участник конфликта, а посредник. Таким образом, в минском формате у нас получается два посредника: ОБСЕ и Россия. И с кем я должен вести разговор о прекращении конфликта в Донбассе? Россия хочет, чтобы мы вели разговор с ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. НСН), но они решений не принимают. Как дальше действовать? Кому мне верить? Если бы Россия захотела мира — мы сели бы за стол и договорились с ней. Москва же говорит — «нет, вы договариваетесь с ОРДЛО»», — посетовал Кравчук, добавив, что вопросы возникают и по поводу признания особого статуса территорий Донбасса, а также последовательности выполнения достигнутых ранее соглашений.
«Мы готовы на любые шаги, Украине нужен мир. Мы должны отношения с Россией строить нормально, нам на границе не надо иметь врага. Но почему Россия не разрешает нам строить свою внутреннюю и внешнюю политику, а делает ее так, как она ее видит?», — заявил Кравчук.