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«Кому мне верить?» Кравчук запутался в Донбассе

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Первый президент Украины посетовал в интервью НСН, что в минском формате получилось два посредника - ОБСЕ и Россия, и он не знает, с кем вести переговоры.
«Кому мне верить?» Кравчук запутался в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу (ТГК), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что Минские соглашения не могут быть выполнены из-за того, что Россия не хочет признавать себя участником конфликта в Донбассе.
«Министр иностранных дел Швеции, председатель ОБСЕ Анн Линде говорит, что Киев полностью выполняет «нормандские соглашения». Германия, Франция, главы МИД G7 заявляют, что Россия не является посредником, она — сторона конфликта. А полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов утверждает, что Россия — не участник конфликта, а посредник. Таким образом, в минском формате у нас получается два посредника: ОБСЕ и Россия. И с кем я должен вести разговор о прекращении конфликта в Донбассе? Россия хочет, чтобы мы вели разговор с ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. НСН), но они решений не принимают. Как дальше действовать? Кому мне верить? Если бы Россия захотела мира — мы сели бы за стол и договорились с ней. Москва же говорит — «нет, вы договариваетесь с ОРДЛО»», — посетовал Кравчук, добавив, что вопросы возникают и по поводу признания особого статуса территорий Донбасса, а также последовательности выполнения достигнутых ранее соглашений.
Вместе с тем экс-президент Украины признался, что прийти к соглашению с Россией сложно:
«Мы готовы на любые шаги, Украине нужен мир. Мы должны отношения с Россией строить нормально, нам на границе не надо иметь врага. Но почему Россия не разрешает нам строить свою внутреннюю и внешнюю политику, а делает ее так, как она ее видит?», — заявил Кравчук.
В последние дни в Донбассе происходит почти ежедневное нарушение режима «тишины», предусмотренного Минскими соглашениями. В субботу, 27 марта, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил во «ВКонтакте», что ВСУ обстреляли пять населенных пунктов. В понедельник стрельба продолжилась.
В мире,Игорь Стрелков,Борис Грызлов,Леонид Кравчук,МИД,ОБСЕ,Киев,Россия,Швеция,Украина,Германия,Франция,
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