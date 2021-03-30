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Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО

РИА Новости
31 минуту назад
Шведская газета Aftonbladet рассказала, почему у России будет преимущество перед НАТО в случае конфликта.
В Швеции назвали преимущества России в случае конфликта с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление.
Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс — не более 43.
Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО.
Они подчеркивают, что НАТО, в отличие от России, располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах.
Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС.
"Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил", — считает один из исследователей Кристер Паллин.
В заключение эксперты отметили, что, вооружение таких стран — членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на его значительность, находится в неудовлетворительном состоянии.
В мире,Армия,НАТО,Москва,Россия,
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