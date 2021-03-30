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Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «американским попугаем»

Артём Кульша
8 часов назад
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин — американский попугай. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила заместительница заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон.
Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «американским попугаем»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», КНДР провела испытательные пуски баллистических ракет. Тогда же Мун Чжэ Ин осудил это. Он заявил, что пуски усложняют ситуацию на Корейском полуострове.
«Я не в силах сдержать ошеломление!» — прокомментировала сегодня Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Она назвала президента Южной Кореи американским попугаем, который противоречит сам себе. Заместительница завотделом ЦК Трудовой партии КНДР напомнила, что в июле Мун Чжэ Ин говорил о разработке в Южной Корее баллистической ракеты с дальностью, достаточной для защиты мира на Корейском полуострове.
Она назвала его осуждение пусков ракет в Северной Корее нелогичным и наглым поведением, идентичным разбойническим действия США, которые называют меры КНДР по самообороне угрозой международному сообществу.
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