Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «американским попугаем»

Президент Южной Кореи
Мун Чжэ Ин — американский попугай. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила
заместительница заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», КНДР провела испытательные пуски баллистических ракет. Тогда же Мун Чжэ Ин осудил это. Он заявил, что пуски усложняют ситуацию на Корейском полуострове.
«Я не в силах сдержать ошеломление!» — прокомментировала сегодня Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Она назвала президента Южной Кореи американским попугаем, который противоречит сам себе. Заместительница завотделом ЦК Трудовой партии КНДР напомнила, что в июле Мун Чжэ Ин говорил о разработке в Южной Корее баллистической ракеты с дальностью, достаточной для защиты мира на Корейском полуострове.
Она назвала его осуждение пусков ракет в Северной Корее нелогичным и наглым поведением, идентичным разбойническим действия США, которые называют меры КНДР по самообороне угрозой международному сообществу.