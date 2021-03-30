Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «американским попугаем»

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин — американский попугай. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила заместительница заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон.

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На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», КНДР провела испытательные пуски баллистических ракет. Тогда же Мун Чжэ Ин осудил это. Он заявил, что пуски усложняют ситуацию на Корейском полуострове.

«Я не в силах сдержать ошеломление!» — прокомментировала сегодня Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Она назвала президента Южной Кореи американским попугаем, который противоречит сам себе. Заместительница завотделом ЦК Трудовой партии КНДР напомнила, что в июле Мун Чжэ Ин говорил о разработке в Южной Корее баллистической ракеты с дальностью, достаточной для защиты мира на Корейском полуострове.