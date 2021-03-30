Пока вы спали: Россия задумалась об импорте бензина из Белоруссии

Власти России задумались об импорте бензина из Белоруссии. Об этом сообщает
«Коммерсант».
По его данным, 15 марта по итогам совещания с нефтекомпаниями вице-премьер Александр Новак
поручил министерствам энергетики и иностранных дел до 15 апреля проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии.
В Минэнерго
сообщили, что белорусское топливо не будет необходимо, так как в России баланс производства и потребления бензина избыточен.
В январе 2021 года число краж с банковских счетов граждан выросло в России на 30,4% по сравнению с январем 2020-го. Об этом сообщают
«Известия».
Согласно данным Генеральной прокуратуры, в январе текущего года зарегистрировано 11,8 тысячи краж с банковских счетов граждан.
Предварительное расследование по 7,4 тысячи из них приостановлено по причине неустановления личности подозреваемого.
Санду и Додон борются за «Спутник V»
Действующий и бывший президенты Молдавии Майя Санду и Игорь Додон
вступили в борьбу за вакцину «Спутник V». Об этом сообщает
«Коммерсант».
Недавно лидер пророссийской Партии социалистов Додон сообщил, что на этой неделе посетит Москву, и пообещал, что «Спутник V» поступит в Молдавию в ближайшее время.
Тем временем прозападная Санду направила президенту России Владимиру Путину
письмо с просьбой предоставить вакцину.
Новая Концепция расширенной ответственности производителей за утилизацию тары не приведет к росту цен на молоко, пишет
ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко
.
Ранее СМИ сообщили, что бизнес направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину
, в котором указал на невозможность на практике собрать и переработать всю упаковку и предупредил о вероятности подорожания молока на 10-15%.
В правительстве указали, что экосбор существует уже несколько лет, а новая Концепция РОП не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки.
Европейский союз
должен сопротивляться России, сдерживать ее, но и взаимодействовать с ней. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал
в блоге на сайте Европейской службы внешних связей.
Также он назвал безосновательным утверждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова
о том, что Брюссель своими односторонними решениями разрушил всю инфраструктуру отношения с Москвой.