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Башар Асад вернулся к работе после перенесенного коронавируса

ТАССиещё 4
1 час назад
Президент Сирии Башар Асад со вторника вернулся к работе в обычном режиме после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера в Twitter.
Президент Сирии и его жена вылечились от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По окончании карантина ПЦР-тест показал отрицательный результат, симптомы заражения исчезли. Президент Башар Асад и его супруга Асма Асад с сегодняшнего дня возвращаются к работе", - сообщила канцелярия.
8 марта канцелярия сирийского президента информировала о том, что Асад с супругой находятся на домашнем карантине после положительного результата анализа на коронавирус. Их состояние стабильное, они будут выполнять свои обязанности в обычном режиме во время карантина, который продлится две-три недели, отметили тогда в канцелярии.
В мире,Башар Асад,Сирийская Арабская Республика,
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