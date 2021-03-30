Президент Сирии и его жена вылечились от COVID-19

8 марта канцелярия сирийского президента информировала о том, что Асад с супругой находятся на домашнем карантине после положительного результата анализа на коронавирус. Их состояние стабильное, они будут выполнять свои обязанности в обычном режиме во время карантина, который продлится две-три недели, отметили тогда в канцелярии.