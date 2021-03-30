«Забросать трупами». ВСУ готовы к наступлению в Донбассе

Выяснилось, что мнение военоначальников поддерживает и большое число граждан Украины. Это показал масштабный опрос Info Sapiens, проведенный по заказу Школы политической аналитики, который был опубликован 27 марта. Согласно исследованию, 42% респондентов согласны с необходимостью проведения военной операции в Донбассе силами ВСУ. Четверть (25%) - выступили против такого способа восстановления территориальной целостности страны. Также почти половина украинцев считает достижение перемирия в Донбассе в прошлом году заслугой Киева, а 26,8% с этим не согласились. В опросе приняли участие две тысячи человек.