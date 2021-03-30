«Забросать трупами». ВСУ готовы к наступлению в Донбассе

«Конечно, они хотят, чтобы позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтобы они о чем-то поговорили, сделали селфи», — сказал Кузьмин, подчеркнув, что «уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель». По его словам, украинская власть пытается «все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией». «Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!», — заявил Кузьмин.
«Тогда для урегулирования столкновения нужно будет вводить международный контингент. Вводить туда будут не только российские войска. А на расстоянии броска ручной гранаты до Ростова-на-Дону на территории Украины будут стоять американские солдаты», — предупредил парламентарий, добавив, что если российские войска будут введены в Донбасс, то украинской армии грозит полный разгром.
«Я не знаю, в каком контексте российская армия вмешается, если она вмешается. Можно же по-разному сделать – можно «котлы» организовывать, а можно сделать так, что сама украинская армия не будет существовать, а новую создать потом нельзя будет много лет», - считает он.
«Более опасны военно-диверсионные группы украинцев на нашей территории, тем более, что их внешний вид, язык и менталитет идентичен нашему. Это американский троянский конь. Они сюда приезжают постоянно на работу, к родственникам, их несколько миллионов сейчас на нашей территории. Среди них найдется несколько десятков тысяч диверсантов, а это огромное количество. Вторая опасность — та часть украинской армии, которая пойдет сюда в качестве первого эшелона войск НАТО. Участвующие в их составе националисты будут выполнять карательные задачи и зачищать территорию. Тут начнутся массовые расстрелы, подобные тем, что были во время фашистской оккупации. К этому надо быть готовым», — заявил Сивков.
«Не факт, что наступление будет, но это может произойти после завершения распутицы, это где-то середина апреля. Но без крупномасштабной поддержки Российской Федерации разгром ЛНР и ДНР будет очень быстрый — в течение нескольких дней», — сказал он.