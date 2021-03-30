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В США расследуют возможные  попытки Трампа вмешаться в научные исследования

News.ruиещё 3
22 минуты назад
Рабочую группу для расследования возможного вмешательства администрации 45-го президента США Дональда Трампа в научную деятельность создадут в Белом доме. В первую очередь речь идёт об исследованиях в области экологии и изменений климата.
В США Трампа подозревают во вмешательстве в научные исследования
Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look PressChris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
В письме, направленном руководителям федеральных госструктур, говорится, что восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада учёных из различных госорганов, которые «привнесут в это дело свои разнообразные взгляды».
В числе прочего создаваемая группа должна рассмотреть вопрос о том, позволяло ли предыдущее правительство вмешиваться в научные вопросы.
Ранее работавшие при администрации Трампа специалисты сообщили, что руководство страны не прислушивалось к научно обоснованным выводам. В частности, по данным издания «Хилл», занимавшихся вопросами изменения климата должностных лиц переводили на другие посты, заставляли корректировать научные доклады и убирать влияние антропогенного фактора на изменение климата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский вирусолог назвал утечку в Ухани единственной причиной пандемии COVID-19.
В мире,Дональд Трамп,Соединенные Штаты,
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