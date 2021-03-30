Канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с растущей критикой в понедельник, 29 марта, за то, что не представила план по сдерживанию роста числа коронавирусных инфекций в стране, а также за то, что она доверила управление кризисом главам земель, сообщает Reuters

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У Германии мало времени, чтобы остановить эпидемическую тенденцию, предупреждают основные эксперты страны в области здравоохранения, которые опасаются, что количество новых ежедневных случаев заражения вырастет с 20 000 в настоящее время до 100 000.

В то время как третья волна эпидемии сейчас обрушивается на федеративную республику, Ангела Меркель в воскресенье предложила во время телеинтервью возможность изменения закона, регулирующего общественное здравоохранение, чтобы заставить 16 земель, которые обладают автономией в вопросах здоровья и безопасности, реализовать определенные меры.

Но канцлер не смогла дать дальнейших указаний, вызвав критику со стороны оппозиции и прессы.

Большинство региональных руководителей отвергли план Ангелы Меркель закрыть школы и детские сады в случае резкого роста заражений, и многие решили оставить большинство предприятий открытыми.