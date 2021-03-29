518 тыс. заразившихся COVID выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 126,89 млн, увеличившись за сутки более чем на 518 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 8,9 тыс., превысив 2,77 млн.

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По состоянию на 17:32 мск 29 марта в ВОЗ поступили сведения о 126 890 540 инфицированных и 2 778 619 умерших. Число заразившихся увеличилось на 518 201, умерших - на 8 923.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 39% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится Северную и Южную Америку (204 009), на втором месте - Европа (176 469), на третьем - Юго-Восточная Азия (76 529).