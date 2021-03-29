В Турции ввели комендантский час

Комендантский час по выходным дням вновь вводится в большинстве провинций Турции , заявил президент страны Тайип Эрдоган в понедельник по итогам заседания кабмина.

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По данным минздрава Турции, число выявленных случаев заражения коронавирусом в субботу составило 30 021, это максимальный показатель заболевших с начала декабря.

"Рост смертей от коронавируса заставил нас пересмотреть существующие меры безопасности. 58 провинций, в которых проживает 80% населения нашей страны, вновь стали зонами повышенного риска. В них вновь вводится комендантский час на субботу и воскресенье. Существующий комендантский час с 21.00 до 5.00 в будние сохраняется по всей стране", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре. В зону высокого риска входят Стамбул, Анкара, Анталья, Измир и большинство других провинций Турции. В зоне низкого и среднего риска находятся несколько провинции на юго-востоке страны.

Эрдоган добавил, что кафе и рестораны смогут продолжать работу с заполняемостью не более 50% посетителей. Во время действия комендантского часа они смогут работать только на вынос.

Эрдоган 1 марта заявил о смягчении противоэпидемических мер. Провинции Турции были распределены на четыре категории: низкого, среднего, высокого и очень высокого риска по распространению коронавируса. В первых двух категориях полностью отменяется комендантский час по выходным дням, в первых трех открываются закрытые с конца ноября кафе и рестораны, им разрешено принимать клиентов с 7.00 до 19.00 при условии заполняемости не более 50%.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной СoronaVac, она проходит в четыре этапа. Сначала вакцину получили медики, учителя и пожилые. Число граждан страны, которые прошли вакцинацию, превысило 14 миллионов, при этом более 6 миллионов человек получили обе дозы вакцины.