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В большинстве провинций Турции ввели комендантский час по выходным

РИА Новости
8 минут назад
Комендантский час по выходным дням вновь вводится в большинстве провинций Турции, заявил президент страны Тайип Эрдоган в понедельник по итогам заседания кабмина.
В Турции ввели комендантский час
Фото: © Fotolia / timur13© Fotolia / timur13
По данным минздрава Турции, число выявленных случаев заражения коронавирусом в субботу составило 30 021, это максимальный показатель заболевших с начала декабря.
"Рост смертей от коронавируса заставил нас пересмотреть существующие меры безопасности. 58 провинций, в которых проживает 80% населения нашей страны, вновь стали зонами повышенного риска. В них вновь вводится комендантский час на субботу и воскресенье. Существующий комендантский час с 21.00 до 5.00 в будние сохраняется по всей стране", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре. В зону высокого риска входят Стамбул, Анкара, Анталья, Измир и большинство других провинций Турции. В зоне низкого и среднего риска находятся несколько провинции на юго-востоке страны.
Эрдоган добавил, что кафе и рестораны смогут продолжать работу с заполняемостью не более 50% посетителей. Во время действия комендантского часа они смогут работать только на вынос.
Эрдоган 1 марта заявил о смягчении противоэпидемических мер. Провинции Турции были распределены на четыре категории: низкого, среднего, высокого и очень высокого риска по распространению коронавируса. В первых двух категориях полностью отменяется комендантский час по выходным дням, в первых трех открываются закрытые с конца ноября кафе и рестораны, им разрешено принимать клиентов с 7.00 до 19.00 при условии заполняемости не более 50%.
В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной СoronaVac, она проходит в четыре этапа. Сначала вакцину получили медики, учителя и пожилые. Число граждан страны, которые прошли вакцинацию, превысило 14 миллионов, при этом более 6 миллионов человек получили обе дозы вакцины.
Эрдоган заявил, что власти рассчитывают завершить вакцинацию от коронавируса в июне, переговоры с Россией по вакцине "Спутник V" продолжаются, в Турции рассчитывают, что ее закупка ускорит процесс вакцинации.
В мире,Турция,
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