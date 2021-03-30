Правящий блок в Германии теряет поддержку избирателей на фоне локдауна

Однажды уже разочаровавшись в своей преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр, канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с бунтом нового кандидата на её пост. Глава правительства публично отчитала председателя своей партии ХДС Армина Лашета за преждевременную отмену коронавирусных ограничений, но он виноватым себя не считает.

Заболеваемость COVID-19 в Германии продолжает расти, несмотря на то что в стране действуют довольно жёсткие ограничения. Реагируя на очевидную усталость немцев от карантина, главы некоторых федеральных земель объявили о том, что начнут отменять часть экстренных мер. Так, небольшой регион Саар собирается открыть магазины, спортивные и развлекательные центры сразу после Пасхи (4 апреля по григорианскому календарю). Между тем в Берлине дали указание не ослаблять меры, если заболеваемость поднимается выше 100 заражённых в день на 100 тыс. человек.

В телеинтервью канцлер Ангела Меркель, почти повторяя знаменитую фразу королевы Виктории, заявила, что её такой расклад дел отнюдь не веселит.

Некоторые земли очень вольно интерпретируют правила, — подчеркнула Меркель. — Это меня не радует.

Канцлерин намекнула на то, что федеральное правительство может взять больше контроля над коронавирусными ограничениями в землях, если ситуацию не удастся разрешить по-другому. Сейчас порядок ограничений определяют главы регионов. Правда, подобный шаг будет чреват для Меркель репутационным ущербом: концентрация власти в Берлине ассоциируется у немцев со временами нацизма.

В числе нарушителей глава правительства упомянула и премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, который также недавно стал председателем партии ХДС и де-факто преемником Меркель. Он принял решение не закрывать магазины, несмотря на пугающую статистику заболеваемости, настояв, чтобы они оставались открытыми при условии предварительной записи и теста на коронавирус перед посещением. После выговора Меркель он не поменял своего мнения.

Северный Рейн-Вестфалия следует правилам в полной мере и во всех районах, — заявил Лашет.

Поведение Лашета может стать определяющим фактором в выборе кандидата в канцлеры от блока ХДС/ХСС. В середине марта новый лидер христианских демократов уже показал себя не с лучшей стороны, не сумев обеспечить хороший результат партии на земельных выборах в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге. При этом популярность фигуры Лашета среди рядовых избирателей невысока: пост председателя ХДС он занял благодаря заступничеству партийных функционеров.

Всё это добавляет очков министру внутренних дел Маркусу Зёдеру . Он возглавляет баварский Христианско-социальный союз, младшего партнёра ХДС по коалиции, и в обычных условиях имел бы весьма призрачные шансы на кресло канцлера. Но кризис лидерства в ХДС, который впервые с 2005 года пойдёт на выборы без Меркель, заставляет немецких консерваторов возлагать всё больше надежд на Зёдера.

Зёдер как будто сам почувствовал, что сейчас не время спорить с Меркель. После её интервью он заявил, что согласен с канцлером по поводу необходимости сохранять ограничения и наделить федеральное правительство большей властью в этом вопросе.

Я с самого начала говорил, что мог бы себе вообразить больше федеральной власти в вопросе защиты от инфекции, — отметил Зёдер. — Я полностью это поддерживаю.