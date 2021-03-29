"Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - цитирует Николенко интернет-издание "Европейская правда".

Дипломат напомнил, что переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в ""нормандском формате" с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России.

"Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе "Нормандии" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. На фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство нашего государства сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров Н4", - добавил он.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба , а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.