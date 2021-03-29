Пока вы не уснули: Байден обратился к Путину насчет саммита по климату

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США признали превосходство РФ в электромагнитной борьбе

США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум.

«Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – заявил Киршбаум.

Байден пригласил Путина на саммит по климату

В Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату, заявил РИА Новости источник.

"Приглашение получено, ведется проработка", - заявил собеседник агентства.

«КоммерсантЪ» узнал о сокращениях в Генпрокуратуре

Издание «КоммерсантЪ» сообщило, что в аппарате Генпрокурора произошли крупные сокращения. Так Игорь Краснов сократил должности сразу трёх своих заместителей, перераспределив их обязанности на других своих заместителей.

Кроме того, генпрокурор РФ направил предложение президенту России Владимиру Путину, который в свою очередь издал указ, согласно которому число заместителей Краснова сократилось до десяти человек. Также свои посты покинули некоторые советники и помощники.

"Личный психоз". Поляки высмеяли угрозу посла в адрес России

Читатели портала Interia с иронией отнеслись к призыву посла Польши в Германии Анджея Пшилебского "ослабить Россию".

Ранее дипломат заявил, что Варшава готова при необходимости "бороться" с Москвой, и призвал свернуть проект "Северный поток — 2".

ФСБ задержала продавцов медсправок для въезда в Россию

Сотрудники погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов в целях их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

Песков: "Парад Победы пройдет 9 мая"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в Москве в 2021 году состоится 9 мая.

По словам Пескова, пока не решено, будут ли приглашены на парад гости из других стран.

В Кении скончалась бабушка Барака Обамы

В Кении скончалась бабушка Барака Обамы . Ей было 99 лет.

Сара Обама — третья жена деда бывшего президента США по отцовской линии.

Экс-премьер Кении Раила Одинга назвал её «символом стойкости и уверенности в себе» кенийских женщин, которая воспользовалась успехом внука, чтобы содействовать учёбе и образованию девочек в регионе.

Садальский «свалился замертво»

Состояние артиста ухудшилось

Стас Садальский сегодня ночью сообщил поклонникам о том, что его самочувствие резко ухудшилось. Еще на днях артист принимал участие в различных съемках, однако накануне отравился суши. Сейчас Садальский находится дома и приходит в себя. Вызывать врачей актер не стал.

Xiaomi выпустит «короля» Android-смартфонов

Xiaomi готовит выпуск нового флагманского смартфона серии Mi 11. Об этом сообщает издание GizChina.