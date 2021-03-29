Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке акта терроризма в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и представителей объединения BYPOL - находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков. Об этом, как сообщает агентство "БелТА", заявил в понедельник генпрокурор страны Андрей Швед

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса", - заявил руководитель Генпрокуратуры.

По словам Шведа, "указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов".

"Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - заявил генпрокурор.

Он также добавил, что организаторы терактов планировали обвинить госорганы в "совершении действий, создающих опасность гибели людей".

Генпрокуратура Белоруссии поручила КГБ организовать международный розыск Тихановской и иных лиц, обвиняемых в подготовке терактов.