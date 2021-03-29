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В Белоруссии возбудили против Тихановской дело о подготовке теракта

ТАСС
57 минут назад
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке акта терроризма в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и представителей объединения BYPOL - находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков. Об этом, как сообщает агентство "БелТА", заявил в понедельник генпрокурор страны Андрей Швед.
"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса", - заявил руководитель Генпрокуратуры.
По словам Шведа, "указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов".
"Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - заявил генпрокурор.
Он также добавил, что организаторы терактов планировали обвинить госорганы в "совершении действий, создающих опасность гибели людей".
Генпрокуратура Белоруссии поручила КГБ организовать международный розыск Тихановской и иных лиц, обвиняемых в подготовке терактов.
26 марта пресс-служба МВД сообщила, что правоохранительные органы Белоруссии предотвратили два теракта, которые планировал осуществить в Минске и в одной из воинских частей Минской области житель Пинского района (Брестская область).
В мире,Видео,Светлана Тихановская,Андрей Швед,Генпрокуратура РФ,МВД,Беларусь,
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