ВОЗ озвучит версии происхождения коронавируса 30 марта

Он пояснил, что ВОЗ направила в страны — члены организации итоговый доклад, подготовленный миссией экспертов, занимавшихся в январе — феврале в Китае выяснением происхождения коронавируса. Он ещё не опубликован, но уже 30 марта на основе его тезисов запланирован брифинг для миссий стран — членов ВОЗ.

Как писал NEWS.ru, эксперты ВОЗ пришли к выводу, что коронавирус от летучих мышей передался человеку посредством других животных. В их отчёте говорится, что «эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено». Исследователи перечислили четыре сценария вероятности появления вируса SARS-CoV-2. Первое место в списке заняла передача вируса человеку через второе животное. Прямое распространение от летучих мышей к человеку эксперты назвали вероятным, распространение через пищевые продукты — возможным, но маловероятным, а утечку из лаборатории — крайне маловероятной.