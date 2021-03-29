ВОЗ раскрыла источник коронавируса

В совместном исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая передача коронавируса от летучих мышей человеку через другое животное названа «наиболее вероятным сценарием». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на черновую версию отчета ВОЗ.

Фото: Рамблер Рамблер

Прямой переход вируса от летучих мышей к человеку ученые сочли менее вероятным вариантом, а распространение через продукты - «возможным, но маловероятным».

Также ученые пришли к выводу, что утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна».

Отчет, который опубликуют 30 марта, был призван помочь ученым предотвратить будущие пандемии. Однако AP отмечает, что в отчете ВОЗ мало новых данных, а многие вопросы оставлены без ответа.

В частности, ученые не смогли выяснить, стал ли рынок морепродуктов в Ухане отправной точкой пандемии.

Как писал «Рамблер», ранее специалисты ВОЗ, работавшие в Китае, заявили, что нашли «важные подсказки» о роли уханьского рынка морепродуктов в распространении вируса.