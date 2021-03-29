ВОЗ раскрыла источник коронавируса

В совместном исследовании Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и Китая
передача коронавируса от летучих мышей человеку через другое животное названа «наиболее вероятным сценарием». Об этом сообщает
Associated Press со ссылкой на черновую версию отчета ВОЗ.
Прямой переход вируса от летучих мышей к человеку ученые сочли менее вероятным вариантом, а распространение через продукты - «возможным, но маловероятным».
Также ученые пришли к выводу, что утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна».
Отчет, который опубликуют 30 марта, был призван помочь ученым предотвратить будущие пандемии. Однако AP отмечает, что в отчете ВОЗ мало новых данных, а многие вопросы оставлены без ответа.
В частности, ученые не смогли выяснить, стал ли рынок морепродуктов в Ухане отправной точкой пандемии.
Как писал «Рамблер», ранее специалисты ВОЗ, работавшие в Китае, заявили, что нашли «важные подсказки» о роли уханьского рынка морепродуктов в распространении вируса.
Исследователи не могли проследить четкий путь перехода коронавируса от летучих мышей к человеку, что породило теории об «утечке» ковида из Уханьского института вирусологии. Подобные версии отвергает зоолог Питер Дашак, член миссии ВОЗ в Китае. Он заявил, что специалисты нашли «важные улики», указывающие на стартовую точку пандемии. По его словам, поездка на уханьский рынок, где продавались морепродукты и дикие животные, была «особенно полезной» для ученых.