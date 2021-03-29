"Личный психоз". Поляки высмеяли угрозу посла в адрес России

"Все это выглядит как какой-то личный психоз и страхи нашего посла! С кем вступить в бой, а в первую очередь, за что мы должны быть готовы? Кажется, нашему дипломату нужна срочная помощь соответствующего специалиста!" — отреагировал один из комментаторов.
"Путин на самом деле в опасности: он может лопнуть со смеха! Ха-ха-ха!" — написал он.
"Господин посол, при помощи чего вы собираетесь нападать на Россию? У Польши есть какие-нибудь ракеты, способные преодолеть 300 километров?" — поинтересовались в комментариях.
"Сколько можно задирать державу, располагающую ядерным оружием?" — добавил читатель.
"Думаю, россиянам следует игнорировать такого рода "дипломатов" и их бредовые высказывания", — заключил один из комментаторов.