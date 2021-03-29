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"Личный психоз". Поляки высмеяли угрозу посла в адрес России

РИА Новости
42 минуты назад
Читатели портала Interia с иронией отнеслись к призыву посла Польши в Германии Анджея Пшилебского "ослабить Россию".
Ранее дипломат заявил, что Варшава готова при необходимости "бороться" с Москвой, и призвал свернуть проект "Северный поток — 2".
Польские читатели бурно отреагировали на заявление Пшилебского.
"Все это выглядит как какой-то личный психоз и страхи нашего посла! С кем вступить в бой, а в первую очередь, за что мы должны быть готовы? Кажется, нашему дипломату нужна срочная помощь соответствующего специалиста!" — отреагировал один из комментаторов.
При этом многие отметили, что Пшилебский подобными высказываниями "наносит ущерб Польше на международной арене" и "дисквалифицирует себя как дипломата".
Один из комментаторов в шутку предположил возможную реакцию президента России на призыв Пшилебского.
"Путин на самом деле в опасности: он может лопнуть со смеха! Ха-ха-ха!" — написал он.

"Господин посол, при помощи чего вы собираетесь нападать на Россию? У Польши есть какие-нибудь ракеты, способные преодолеть 300 километров?" — поинтересовались в комментариях.

"Сколько можно задирать державу, располагающую ядерным оружием?" — добавил читатель.

"Думаю, россиянам следует игнорировать такого рода "дипломатов" и их бредовые высказывания", — заключил один из комментаторов.
В российском посольстве в Германии в ответ на высказывания Пшилебского ранее ответили, что "такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение. Дипломаты подчеркнули, что объем поставок российского газа в Европу определяется, прежде всего, потребностью стран ЕС, то есть срыв проекта "Северный поток — 2" не сократит продажи российского газа, а лишь перенаправит потоки углеводородов по другим маршрутам.
В мире,Видео,ЕС,Москва,Россия,Польша,Варшава,Германия,
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