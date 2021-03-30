Власти Германии ввели новое правило для авиапассажиров

Граждане, которые пребывают в Германию на других видах транспорта, на границе также обязательно должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель
призвала граждан отказаться в этом году от поездок как внутри страны, так и за рубеж. Она указала, что Германии грозит новая пандемия, связанная с распространением новых штаммов коронавируса в Европе. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, коронавирус в Германии подтвердили уже у 2 миллионов 794 тысяч 949 человек.