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Байден пригласил Путина на саммит по климату, сообщил источник

РИА Новости
19 минут назад
В Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату, заявил РИА Новости источник.
"Приглашение получено, ведется проработка", - заявил собеседник агентства.
Белый дом ранее подтвердил, что Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.
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