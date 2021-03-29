Обзор иноСМИ: Россия шпионила за НАТО через Болгарию

«Русские шпионы» и холодная война в Болгарии
В декабря 2020 года высокопоставленный чиновник Минобороны Болгарии
сел за свой стол, достал черный смартфон Samsung и следующие час и 20 минут провел, фотографируя секретные военные документы на своем рабочем компьютере. Как пишет
The Wall Street Journal, фотографии, якобы предназначенные для лидера российской шпионской сети, содержали конфиденциальную информацию об истребителях F-16.
На прошлой неделе власти Болгарии заявили о разоблачении «русской шпионской сети», собиравшей для Москвы
информацию о НАТО
, ЦРУ
, Украине
и конфликте в Нагорном Карабахе. Пятеро мужчин и одна женщина, включая предполагаемого лидера (его называют сторонником Сталина), были арестованы и обвинены в шпионаже. Болгарская прокуратура назвала это крупнейшим разоблачением шпионов со времен холодной войны.
Медовый месяц России и Китая
В отношениях России и Китая наступил «медовый месяц», таких близких связей между странами не было еще никогда (включая советский период). Об этом пишет
автор Yahoo
News Japan Хомарэ Эндо со ссылкой на «московского друга», который общается с людьми из окружения президента России Владимира Путина
.
В марте глава МИД России Сергей Лавров
посетил Китай, а затем отправился в Южную Корею. По мнению собеседника портала, второй визит был совершен по просьбе председателя КНР Си Цзиньпина
, чтобы привлечь Сеул на сторону Москвы и Пекина. В день визита Лаврова в Сеул Си Цзиньпин пообещал поддержку КНДР. По версии источника портала, таким способом Южной Корее показали, что играть на стороне США не стоит.
«Даже ученые ждут трамповского доклада об НЛО»
Автор The Times Сара Бакстер рассказала
, что президентство Дональда Трампа
может запомниться не только штурмом Капитолия, но и началом серьезного отношения американского правительства к теме НЛО. В прошлом году Трамп подписал указ, обязывающий главу национальной разведки раскрыть информацию о «неопознанных воздушных явлениях» или «аномальных летательных аппаратах».
«Держитесь за ваши шапочки из фольги, это не фейковые новости. Пентагон и спецслужбы США тщательно собирают данные, которые будут опубликованы в июне, - подчеркнула Бакстер.
Среди прочего, военные должны отчитаться о видеозаписях 2017 года, на которых запечатлены контакты истребителей F / A-18 с аппаратами яйцевидной формы.
Назван самый сексуальный лысый мужчина мира
Принца Уильяма
избрали самым сексуальным лысым мужчиной в мире. Как пишет
The Sun, исследователи обнаружили, что 38-летний Уильям был описан как «сексуальный» целых 17,6 миллиона раз в публикациях, найденных с помощью Google
.
Легенда бокса, 54-летний Майк Тайсон
занял второе место с 8,8 миллиона упоминаний его сексуальности в интернете. А звезда «Перевозчика», 53-летний Джейсон Стэтхэм оказался на третьем месте с 7,4 миллиона результатов. В рейтинг также вошли 40-летний рэпер Pitbull, 58-летний баскетболист Майкл Джордан
, 66-летний актер Брюс Уиллис
и его коллега, 48-летний Дуэйн «Скала» Джонсон.
Украине понадобятся сотни миллионов евро на Донбасс
Украинский вице-премьер Алексей Резников
заявил, что на процесс разминирования Донбасса уйдет не менее 25-30 лет. Как сообщает
kanaldom.tv, свой прогноз Резников объяснил изучением опыта Хорватии по ликвидации последствий войны 1991-1995 годов.
«25 лет назад закончилась та война, а они до сих пор разминируют свои территории», - отметил он.
Сумму, необходимую на разминирование Донбасса, вице-премьер оценил в сотни миллионов евро. Он отметил, что Хорватия потратила на это 800 и 900 миллионов евро в два транша.