Обзор иноСМИ: Россия шпионила за НАТО через Болгарию

«Русские шпионы» и холодная война в Болгарии

Медовый месяц России и Китая

«Даже ученые ждут трамповского доклада об НЛО»

Среди прочего, военные должны отчитаться о видеозаписях 2017 года, на которых запечатлены контакты истребителей F / A-18 с аппаратами яйцевидной формы.

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Украине понадобятся сотни миллионов евро на Донбасс

Сумму, необходимую на разминирование Донбасса, вице-премьер оценил в сотни миллионов евро. Он отметил, что Хорватия потратила на это 800 и 900 миллионов евро в два транша.