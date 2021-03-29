Военный репортер нашел секретную линию обороны ДНР

В ходе него журналист сообщил, что армия ДНР создала вторую линию обороны в ожидании возможного наступления Вооруженных сил Украины. Там блиндажи скрыты маскировочной сеткой от беспилотных летательных аппаратов и ведется постоянное противовоздушное наблюдение.

3 марта, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления народной милиции ДНР сообщили, что в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.