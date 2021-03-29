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Военный репортер нашел секретную линию обороны ДНР

Артём Кульша
15 минут назад
Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики создали секретную линию обороны. Об этом сообщает телеканал «Россия».
Военный репортер нашел секретную линию обороны ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера в ходе нового выпуска передачи «Вести недели» был продемонстрирован репортаж корреспондента Александра Сладкова из Донбасса.
В ходе него журналист сообщил, что армия ДНР создала вторую линию обороны в ожидании возможного наступления Вооруженных сил Украины. Там блиндажи скрыты маскировочной сеткой от беспилотных летательных аппаратов и ведется постоянное противовоздушное наблюдение.
«Если будут какие-то активные боевые действия, отсюда будет вестись огонь», — рассказал один из военных ДНР.
3 марта, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления народной милиции ДНР сообщили, что в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.
На следующий день глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обвинил военнослужащих самопровозглашенных республик Донбасса в нарушении мирных договоренностей и пригрозил, что если они продолжат делать это, ВСУ будут отвечать адекватно — зеркально.
В мире,Александр Сладков,Леонид Кравчук,
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