Пробку в Суэцком канале сняли на видео с воздуха

Скопление из грузовых кораблей, ждущих своей очереди на вход в Суэцкий канал было запечатлено с воздуха. Видео публикует телеканал «360».
На кадрах, снятых с вертолёта, можно увидеть огромную пробку из грузовых судов.
В данный момент ждут прохода через канал более 350 кораблей.
23 марта, контейнеровоз Ever Given, длинной 400 метров, сел на мель, полностью заблокировав движение по каналу.
Движение до сих пор не восстановлено. Каждый час простоя стоит мировой экономике 400 миллионов долларов, и с каждым днём эта цифра будет только расти. Если контейнеровоз простоит на месте еще неделю, в Европе может начаться дефицит различных товаров.