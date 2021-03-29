Пробку в Суэцком канале сняли на видео с воздуха

Скопление из грузовых кораблей, ждущих своей очереди на вход в Суэцкий канал было запечатлено с воздуха. Видео публикует телеканал «360».

Движение до сих пор не восстановлено. Каждый час простоя стоит мировой экономике 400 миллионов долларов, и с каждым днём эта цифра будет только расти. Если контейнеровоз простоит на месте еще неделю, в Европе может начаться дефицит различных товаров.