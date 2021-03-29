На Украине фиксируется антирекорд смертности от COVID-19

Рекордное число смертей за сутки из-за коронавируса третий день подряд отмечается на Украине
, передает сайт "Аргументы и факты". Как сообщил 25 марта министр здравоохранения страны Максим Степанов
, за прошедшие 24 часа от осложнений COVID-19 скончались 362 человека.
Предыдущий антирекорд был отмечен днем ранее, когда умерли 342 человека, передает ТАСС. По словам Степанова, за минувшие сутки на Украине выявлены 16 669 новых случаев заражения COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии.
Это на 17,6% больше, чем за предыдущий день, когда диагноз подтвердился у 14 174 человек. По информации министра, это максимальное суточное количество инфицированных и умерших с начала пандемии на Украине.
Больше всего заразившихся в Киеве (1 267). В лидерах по заболеваемости коронавирусом также Одесская, Житомирская, Львовская и Хмельницкая области. С начала пандемии на Украине заболели 1 596 575 человек, выздоровели 1 283 020 человек, провели 7 836 049 ПЦР-тестов.
Предыдущий антирекорд заболеваемости был установлен в стране 23 марта.