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Третий день на Украине фиксируется антирекорд смертности от COVID-19

Газета.Ruиещё 3
17 часов назад
Рекордное число смертей за сутки из-за коронавируса третий день подряд отмечается на Украине, передает сайт "Аргументы и факты". Как сообщил 25 марта министр здравоохранения страны Максим Степанов, за прошедшие 24 часа от осложнений COVID-19 скончались 362 человека.
На Украине фиксируется антирекорд смертности от COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Предыдущий антирекорд был отмечен днем ранее, когда умерли 342 человека, передает ТАСС. По словам Степанова, за минувшие сутки на Украине выявлены 16 669 новых случаев заражения COVID-19 - наибольшее количество с начала пандемии.
Это на 17,6% больше, чем за предыдущий день, когда диагноз подтвердился у 14 174 человек. По информации министра, это максимальное суточное количество инфицированных и умерших с начала пандемии на Украине.
Больше всего заразившихся в Киеве (1 267). В лидерах по заболеваемости коронавирусом также Одесская, Житомирская, Львовская и Хмельницкая области. С начала пандемии на Украине заболели 1 596 575 человек, выздоровели 1 283 020 человек, провели 7 836 049 ПЦР-тестов.
Предыдущий антирекорд заболеваемости был установлен в стране 23 марта.
В мире,Украина,Максим Степанов,ИТАР-ТАСС,
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