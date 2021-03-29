Гейтс рассказал о фатальных ошибках Европы в начале пандемии

Гейтс отметил, что худшее в этой ситуации — он и другие люди предупреждали о возможном риске, когда только появились первые упоминания о заражении коронавирусом. Он отметил, что еще тогда такие люди предлагали подготовиться, чтобы избежать проблем. На тот момент это обошлось бы в небольшую цену. Однако эти инвестиции так и не сделали.