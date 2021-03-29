Опубликовано захватывающие видео вулкана в Исландии

Исландский фотограф Гардар Олаф пожертвовал дроном чтобы с максимально близкого расстояния снять извержение вулкана Фаградальсфьядль.
На кадрах, которые фотограф выложил на страницу соцсети, запечатлена бурлящая лава в жерле вулкана.
«Я расплавил свой дрон для этой съемки», — написал Олаф.
Напомним, что крупное извержение вулкана произошло в Исландии 20 марта. Власти страны временно запретили входящие и исходящие рейсы из аэропорта Кеблавик. Все основные дороги в районе вулкана перекрыты. Полиция попросила жителей сохранять спокойствие и не подходить близко к опасной зоне.