Меркель пояснила, за что просила прощения у граждан

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала своё обращение к гражданам о прощении из-за решений о «пасхальном локдауне».

Меркель ранее решила ввести продлённые пасхальные каникулы — вместо 2, 4 и 5 апреля граждане должны были отдыхать с 1 по 5 апреля. Её решение не нашло поддержки у оппозиции и бизнеса. Канцлер была вынуждена отменить свой указ и извиниться.

Это произошло из добрых побуждений — нам нужно больше мер, однако, несмотря на то, что все чувствовали, что что-то нужно сделать, это затем ощущалось как нереализуемое. Это привело многих людей в замешательство. Это замешательство, которого я не хотела вызывать среди людей на этом сложном этапе, потому я и попросила о прощении, — отметила канцлер в беседе с телеканалом ARD.

Она добавила, что всё равно выступает за жёсткие ограничительные меры, пока не даст результата вакцинация. Тем более что серьёзно ухудшил эпидемиологическую ситуацию британский штамм коронавируса.

Если бы у нас был старый вирус, то локдаун бы принёс тот успех, который нам нужен, но у нас новый вирус, который более агрессивный, заразный и смертоносный. Потому нужно ещё раз напрячься, чтобы вакцинация была успешной, — подчеркнула Меркель.