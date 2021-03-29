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Меркель пояснила, за что просила прощения у немцев

News.ru
25 минут назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала своё обращение к гражданам о прощении из-за решений о «пасхальном локдауне».
Меркель пояснила, за что просила прощения у граждан
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Меркель ранее решила ввести продлённые пасхальные каникулы — вместо 2, 4 и 5 апреля граждане должны были отдыхать с 1 по 5 апреля. Её решение не нашло поддержки у оппозиции и бизнеса. Канцлер была вынуждена отменить свой указ и извиниться.
Это произошло из добрых побуждений — нам нужно больше мер, однако, несмотря на то, что все чувствовали, что что-то нужно сделать, это затем ощущалось как нереализуемое. Это привело многих людей в замешательство. Это замешательство, которого я не хотела вызывать среди людей на этом сложном этапе, потому я и попросила о прощении, — отметила канцлер в беседе с телеканалом ARD.
Она добавила, что всё равно выступает за жёсткие ограничительные меры, пока не даст результата вакцинация. Тем более что серьёзно ухудшил эпидемиологическую ситуацию британский штамм коронавируса.
Если бы у нас был старый вирус, то локдаун бы принёс тот успех, который нам нужен, но у нас новый вирус, который более агрессивный, заразный и смертоносный. Потому нужно ещё раз напрячься, чтобы вакцинация была успешной, — подчеркнула Меркель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что следующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам. Об этом сообщила изданию Bild am Sonntag глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун. По мнению Браун, такое может случиться, если параллельно с вакцинацией снова быстро вырастет количество заражений. В случае возникновения такого сценария придётся создавать новые вакцины.
В мире,Ангела Меркель,Германия,
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