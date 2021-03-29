Новый штамм коронавируса выявлен в Чехии

К началу февраля урон от COVID-19 в Чехии превысил
ущерб от Второй мировой войны. Президент Чехии Милош Земан
лично попросил главу российского государства Владимира Путина предоставить
Праге вакцину «Спутник V». Вопреки этому 19 марта Сенат Чехии запретил
использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике без одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). В свою очередь 22 марта еврокомиссар Тьерри Бретон заявил
, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V».