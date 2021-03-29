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Новый штамм коронавируса выявлен в Чехии

Деловая газета "Взгляд"
19 часов назад
Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно выявили новый штамм коронавируса, сообщило Чешское телевидение.
Новый штамм коронавируса выявлен в Чехии
Фото: EPAEPA
Незафиксированная ранее мутация, согласно данным лаборатории, не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса, однако исследования еще продолжаются, передает ТАСС.
В Чехии, на территории которой распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, эпидемическая обстановка остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе. В республике, население которой составляет 10,702 млн граждан, общее число инфицированных за период пандемии достигло 1515029, а количество умерших из-за последствий заражения – 25874.
В минувшую субботу в центре Праги прошла несанкционированная акция протеста против действующих в Чехии жестких социальных ограничений из-за коронавируса. Днем ранее власти Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в республике до 11 апреля.
К началу февраля урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны. Президент Чехии Милош Земан лично попросил главу российского государства Владимира Путина предоставить Праге вакцину «Спутник V». Вопреки этому 19 марта Сенат Чехии запретил использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике без одобрения в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). В свою очередь 22 марта еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V».
В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины в ЕМА.
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