В Раде предложили наказывать украинцев за отказ от вакцинации

По словам автора инициативы, тех, кто не желает прививаться необходимо запретить пускать в кафе и рестораны, учебные заведения, кинотеатры, а также на спортивные события. Он также отметил, что Верховный суд Украины ранее признал законным запрет посещения школ детьми, не прошедшим вакцинацию.