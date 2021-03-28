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Ядерный бункер ушел в Германии с молотка за 20 тысяч евро

Российская Газета
26 минут назад
В Германии с аукциона продали участок земли в лесу с бункером, построенным в ГДР для руководства местного отделения Социалистической единой партии Германии. Недвижимость обошлась покупателю в 20,5 тысячи евро.
20 тысяч евро заплатили за немецкий ядерный бункер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет об объекте, возведенном в 1960-1970-х годах к северу от Берлина на случай "чрезвычайных военных ситуаций", в частности ядерной войны. Площадь бункера составляет 280 квадратных метров. К нему прилагается участок леса в 5 тысяч квадратных метров, огороженный колючей проволокой. Впрочем, в ограждении уже давно зияют дыры, в бункере побывали вандалы и любители заброшенных мест, поэтому он сейчас находится в довольно плачевном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Потому и начальная ставка была столь низкой - всего 7 тысяч евро (для сравнения: на том же аукционе на торги было выставлено парковочное место для мотоцикла в подземном гараже в берлинском районе Панков за 9900 евро).
Как отмечает журнал Der Spiegel, к объекту проявили интерес многие лица, но торги выиграл неназванный покупатель, принимавший участие в аукционе по телефону.
Чтобы использовать подземное сооружение, здесь придется сначала провести ремонт. А вот получить разрешение на возведение каких-то новых зданий вряд ли возможно: участок земли находится за пределами населенного пункта и не предусмотрен для застройки.
В мире,Spiegel,Германия,
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