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Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 240 381

RT на русском
6 минут назад
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1 596 и достигло 240 381.
240 381 случаев заболевания COVID зафиксировано в Казахстане
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2 980.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 216 380 пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что в Казахстан поступит 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и 3 млн доз китайской вакцины Sinovac.
В мире,Казахстан,
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