Он подчеркнул, что европейский регулятор должен проверить препарат в соответствии со всеми правилами. При этом отдельной национальной проверки в Германии не требуется.

Ранее представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам EMA Вольф-Дитер Людвиг рассказал, что «Спутник V» могут допустить на рынок ЕС через шесть-восемь недель.

Кроме того, глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери заявил, что агенство планирует направить в РФ экспертов для проведения проверок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Он добавил, что одновременно с российской вакциной проверку ЕМА сейчас проходят американский препарат Novavax и вакцина Curevac, разработанная в Германии. По его мнению, «Спутник V» может получить одобрение европейского регулятора в мае, писал NEWS.ru.