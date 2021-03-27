Отряды исламистов уже захватывали крупные города в Кабу-Делгаду. Так, 12 августа 2020 года они атаковали и установили свой контроль над портовым Мосимбоа-да-Прая. Правительственным силам потребовалось несколько недель для того, чтобы выбить исламистов из этого города. По данным неправительственной организации Acled, за последние почти четыре года на севере Мозамбика от рук террористов погибли более 1 тыс. человек. В свою очередь эксперты ООН
сообщили, что за указанный период более 700 тыс. жителей бежали из провинции Кабу-Делгаду в другие части страны, спасаясь от насилия.