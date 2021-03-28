Европе предрекли дефицит товаров из-за блокировки Суэцкого канала

Кроме того, простой может вызвать в Европе дефицит электроники и иных товаров, которые импортируются из Азиатско-Тихоокеанского региона. 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.