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Европе предрекли дефицит товаров из-за блокировки Суэцкого канала

Газета.Ruиещё 10
1 час назад
Дополнительная неделя простоя в Суэцком канале приведет к серьезным перебоям с поставками в Европе, заявил руководитель морских исследований школы Флетчера при американском университете Тафтса, профессор Рокфорд Вайтц в беседе с ТАСС.
Европе предрекли дефицит товаров из-за блокировки Суэцкого канала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Если контейнеровоз будет освобожден в течение двух-трех дней, тогда экономические убытки будут относительно небольшими Однако если вызволение судна займет еще неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои", – предупредил эксперт.
По его словам, из-за блокировки Суэцкого канала могут пострадать европейские нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от стабильных и предсказуемых поставок ближневосточной нефти по данному маршруту.
Кроме того, простой может вызвать в Европе дефицит электроники и иных товаров, которые импортируются из Азиатско-Тихоокеанского региона. 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, видна в 65 км от южного входа.
Президент Египта поручил разгрузить севшее на мель судно. Российский посол в Каире сообщил о готовности Москвы оказать египетским властям всю необходимую помощь для разблокировки Суэцкого канала.
В мире,Ситуация в мире,МИД,ИТАР-ТАСС,
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