Военный репортер нашел секретную линию обороны ДНР

Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики организовали секретную линию обороны, с которой будут вести огонь в случае наступления Украины. Об этом сообщил военный репортер Александр Сладков.
«Нам разрешили снять участок той самой, только что созданной второй линии обороны ДНР», — заявил Сладков в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что ранее о существовании этой линии было известно только бойцам ДНР.
Позиции ополченцев накрыты маскировочной сеткой, благодаря которой в случае боевых действий они могут вести огонь. При этом находящиеся под сеткой останутся незамеченными для украинских беспилотников.
Военный эксперт, полковник запаса РФ Александр Жилин в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что Украина будет усиливать напряжение на Донбассе, стягивая к границе ДНР и ЛНР зенитно-ракетные комплексы С-300. «Украинский Генштаб боится вмешательства России в ситуацию в Донбассе», — рассказал Жилин.
Он отметил, что ВСУ могут готовиться ко вторжению российской авиации. Однако Минобороны РФ не пойдет на такой шаг, подчеркнул Жилин.
Ранее ВСУ опубликовали кадры уничтожения позиций ДНР. Солдаты боевой группы, уничтожившей укрепления Народной милиции, рассказали, что огонь был ответным.