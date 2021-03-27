"Донбасс станет частью России": глава ЛНР Леонид Пасечник

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что Донбасс станет частью России , "когда наступит время".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы движемся в правильном направлении У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!" - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.

Глава ЛНР подчеркнул, что республики Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году - "это курс на интеграцию с Россией".

"Фактически мы уже с ней. Российская Федерация постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы, – это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие. Гуманитарные конвои, "белые Камазы" уже стали символом братской помощи России Донбассу", - заявил Пасечник.

Он подчеркнул, что ни Донбасс, ни Россия "никогда никому не насаждали Русский мир", а только защищали свой выбор.