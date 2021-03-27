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Донбасс станет частью России, заявил глава ЛНР

РИА Новости
55 минут назад
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил уверенность, что Донбасс станет частью России, "когда наступит время".
"Донбасс станет частью России": глава ЛНР Леонид Пасечник
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы движемся в правильном направлении У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!" - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.
Глава ЛНР подчеркнул, что республики Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году - "это курс на интеграцию с Россией".
"Фактически мы уже с ней. Российская Федерация постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы, – это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие. Гуманитарные конвои, "белые Камазы" уже стали символом братской помощи России Донбассу", - заявил Пасечник.
Он подчеркнул, что ни Донбасс, ни Россия "никогда никому не насаждали Русский мир", а только защищали свой выбор.
"Украинский неофашизм, активно пестуемый и поддерживаемый США и другими странами Запада, на самом деле исповедует подавляющее меньшинство украинцев. Но им удалось запугать здравомыслящие силы на Украине. Поэтому Донбасс сейчас является по сути рупором истинных чаяний и устремлений большинства жителей Украины, которые всегда были частью Русского мира", - заявил глава республики.
В мире,Леонид Пасечник,РИА Новости,Россия,
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