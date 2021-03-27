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Зеленский попросил двух судей КС отправиться на «заслуженный отдых»

RT на русскомиещё 11
25 минут назад
Судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и Александр Касминин могут отправляться на «заслуженный отдых», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский попросил судей КС отправиться на отдых
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Так он прокомментировал отмену указов о назначении этих судей.
«Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых», — сказал Зеленский.
5 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на Украине в ближайшее время ожидается полная перезагрузка Конституционного суда со сменой его главы.
В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Украина,
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