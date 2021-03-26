На Украине карантин продлят до конца года

Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.

Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.