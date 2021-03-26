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На Украине решили продлить карантин до конца 2021 года

Деловая газета "Взгляд"
32 минуты назад
Карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
На Украине карантин продлят до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
«Этот вирус помолодел, им заражаются втрое больше людей, сокращается инкубационный период, очень много тяжелых больных», – приводит слова министра здравоохранения Украины ТАСС.
«До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях», – сказал Степанов в эфире телеканала «Украина-24».
В ближайшие две-три недели, сказал министр, прогнозируется рост новых случаев до 25 тыс. в сутки.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну». 21 марта Киевскую область внесли в «красную» зону карантина, где введены самые жесткие ограничения. К «красной зоне» также относятся Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. К «оранжевой» зоне относятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области Украины находятся в «желтой» зоне карантина.
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
В мире,Алексей Данилов,Максим Степанов,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Правительство Украины,МИД,Деловая газета "Взгляд",ИТАР-ТАСС,Украина,
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