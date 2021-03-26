На Украине карантин продлят до конца года

В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов
не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну»
. 21 марта Киевскую область внесли
в «красную» зону карантина, где введены самые жесткие ограничения. К «красной зоне» также относятся Киев
, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. К «оранжевой» зоне относятся
Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области Украины находятся в «желтой» зоне карантина.