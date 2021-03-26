Пока вы не уснули: Италия обратилась с просьбой к России из-за санкций

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Италия попросила Россию разрешить пармезан

Посол Италии России Паскуале Терраччано в интервью Forbes заявил, что итальянcкий пармезан попал в список российских контрсанкций по ошибке. По его словам, он уже обратился с просьбой к российским властям исправить недоразумение.

Терраччано подчеркнул, что в Россию запрещен ввоз свежих продуктов из Италии, в список которых не попадает пармезан, поскольку он вызревает на протяжении нескольких месяцев и в результате не содержит лактозы.

Знакомый Путина умер от COVID в Латвии

Уровень организации системы здравоохранения в Латвии оставляет желать лучшего. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин

«Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший-бывший. Он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет, ничего нет. Сказал: мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали всё, сделали всё, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе», — заявил Путин.

«Шпион из РФ» в Болгарии собирал информацию об F-16

Американская газета Wall Street Journal сообщила, что высокопоставленный чиновник министерства обороны Болгарии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, якобы фотографировал секретные документы на телефон.

«В начале декабря высокопоставленный чиновник министерства обороны Болгарии сел за свой стол, достал черный смартфон Samsung и следующие час и 20 минут провел, фотографируя секретные военные документы на своем рабочем компьютере», пишет Wall Street Journal.

Кремль отказался реагировать на обращение Навальной к Путину

Навальная ранее опубликовала свое обращение к Путину с призывом освободить из колонии ее мужа, который говорил о проблемах со здоровьем.

МВД предложило изменить российский паспорт

Паспорт гражданина России будет действительным в течение 30 дней после окончания срока его действия из-за наступления возраста, когда документ необходимо менять, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Украина отправила экстремистов и военных в Донбасс

Членов «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) начали массово перебрасывать на Горловское направление. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на неназванные источники.

По данным WarGonzo, подразделения «Правого сектора» появились в донецких городах Константиновка и Торецк.

В здании Союза художников нашли труп

В Москве в здании Союза было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было найдено в творческой мастерской.

Сейчас личность мужчины, причины и обстоятельства его смерти выясняются.

На Землю надвигается двухдневная магнитная буря

На Землю надвигается двухдневная магнитная буря. 28 марта будет характеризоваться возбужденной магнитосферой, активность будет нарастать, и 29 и 30 марта ожидаются уже магнитные бури.

«По моим данным, у нас источником данных является Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца РАН. Они публикуют ежедневные прогнозы магнитных бурь, и 28 марта ожидается немного возбужденная магнитосфера, как они считают, и вот на 29-е и 30-е немного есть там, да, магнитные бури ожидаются 30-го», - отметил сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Джо Байден призвал считаться с Россией

Его слова в ходе пресс-конференции пересказал премьер-министр Италии Марио Драги . Он также отметил, что новый американский президент привнёс «свежее дыхание в отношения с Брюсселем».

«Джо Байден чётко дал понять, что ЕС — один из столпов американской внешней политики», — добавил Марио Драги.

Тело утонувшего экс-участника «Звуки Му» пропало

Тело музыканта Александра Липницкого, предположительно, утонувшего в Москве-реке, до сих пор не найдено.лыжах пройти по льду реки.