Договор Меркель с Путиным подрывает Западный альянс

Автор The Telegraph Амброуз Эванс-Причард назвал лицемерным решение канцлера Германии Ангелы Меркель поддержать «Северный поток-2». По его мнению, немцы лукавят, когда называют проект способом «привязать» Россию к Западу, и на самом деле «Северный поток-2» нужен, чтобы обойти Украину и лишить ее главного источника дохода.

Автор материала подчеркнул, что из-за санкций США «Северный поток-2» могут никогда не закончить, а если и закончат - то не пустят по нему газ, чтобы не портить отношения между США и Восточной Европой. Эванс-Причард добавил, что Белый дом также разозлило подписание китайско-европейского инвестиционного соглашения: работа ЕС с враждебными государствами «подрывает Западный альянс».

«Спутник V» и Европа: победа идеологии над здравым смыслом

Израильтяне делают 112 инъекций вакцины на сто тысяч населения, за ними следуют ОАЭ, Великобритания, Чили и США, а ЕС и Франция плетутся в хвосте с 13-ю и 12-ю дозами. Автора Le Figaro удивило , что в такой ситуации еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС пока не нужна российская вакцина.

Автор материала считает, что Бретон нарушает право европейцев на использование любой эффективной и безопасной вакцины. «Это в очередной раз демонстрирует, как идеологическое сектантство берет верх над прагматизмом и заботой о здоровье населения», - отметил он.

«Почему С-400 так беспокоит Америку»

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Индию посоветовал Нью-Дели и другим потенциальным покупателям российской системы С-400 «отказаться от этой затеи и избегать любых приобретений, которые могут спровоцировать американские санкции». Об этом сообщает The National Interest.

В число заказчиков С-400 также входит Турция, напомнил портал. По версии The National Interest. любая страна, укрепляющая связи с Россией (особенно в контексте приобретения систем вооружений), вызывает беспокойство у США. Кроме того, в СМИ появляются сообщения, что российские зенитные ракетные комплексы стали более совершенны и быстро обмениваются данными о цели.

Украинцы поспорили о водоснабжении Крыма

Мнения украинцев, принявших участие в опросе социологической группы «Рейтинг», разделились: 45 процентов поддерживают возобновление водоснабжения Крыма, 48 процентов - против. Об этом рассказало УНИАН.

Еще 68 процентов опрошенных заявили, что Киев должен использовать все возможности, чтобы Крым снова вошел в состав Украины. Около 21 процента респондентов считают, что Украина должна смириться с присоединением полуострова к России.

Вашингтон ждет уступок по «Северному потоку-2»