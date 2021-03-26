В популярных антисептиках нашли вызывающее рак вещество

В популярных в США санитайзерах был обнаружен бензол, вызывающий рак. Об этом сообщает Bloomberg.

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Некоторое время назад интернет-аптека Valisure в Нью-Хейвене проанализировала состав 260 широко доступных в США дезинфицирующих средств для рук 168 брендов.

Согласно результатам исследования, 17% из них содержат бензол, 8% — в количестве, превышающем предел, установленный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, бензол вызывает рак. Он связан с определенными видами рака крови, например, лейкемией. По информации Национального института профессиональной безопасности и здоровья, бензол может всасываться через кожу.