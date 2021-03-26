Экспорт «Спутника V» может превысить $1 млрд

Как сообщал «Рамблер», «Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Вакцина обладает эффективностью 91,6%.
По мнению руководителя одного из производителей вакцины «Р-Фарм» Алексея Репика, экспорт «Спутник V» в этом году превысит $1 млрд, а резкий рост поставок за рубеж начнется к концу весны.
«В апреле–мае ключевым фокусом все еще будет обеспечение собственного календаря [вакцинации], к концу весны появится возможность более активно поставлять «Спутник» на внешние рынки», - пояснил он.
При этом генеральный директор еще одного производителя вакцины компании Biocad Дмитрий Морозов считает, что до конца года Россия сможет продать «Спутник V» на «нескольких сотен миллионов долларов». Еще один производитель вакцины - компания «Генериум» - предложил обратиться за прогнозами в Российский фонд прямых инвестиций, который занимается контрактами на поставку «Спутника V» за рубеж.