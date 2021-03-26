Кремль ответил на обвинение Макрона в развязывании «вакцинной войны»

Российские власти не согласны с утверждением, что РФ
и Китай
ведут «вакцинную войну» с целью оказать влияние на мировые события, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
. Официальный представитель главы государства прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона
, сообщает
РИА Новости.
Ранее Макрон назвал сложившуюся ситуацию «мировой войной нового типа».
По его мнению, Россия и Китай, имея в своём активе разработки вакцин против коронавируса, стремятся к манипулированию другими странами, которые собственных препаратов не имеют.
Французский президент подчеркнул, что европейцам следует проявить самостоятельность в производстве вакцин, чтобы сохранять независимость.
Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что его высказывание относится «к сфере абсолютных разногласий».
По его словам, Россия и Китай не ведут «вакцинную войну» и не используют пандемию для упрочения своего влияния в мире.
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что РФ – ответственный участник мирового сообщества, что «демонстрируется в нелегкие дни и годы пандемии».
Ранее, как сообщал «Рамблер», разработчики вакцины «Спутник V» из института им. Гамалеи в Twitter заявили, что стараются, чтобы их изобретения оставались вне политики.
«Это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну», - отметили ученые.