Кремль ответил на обвинение Макрона в развязывании «вакцинной войны»

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Ранее Макрон назвал сложившуюся ситуацию «мировой войной нового типа».

По его мнению, Россия и Китай, имея в своём активе разработки вакцин против коронавируса, стремятся к манипулированию другими странами, которые собственных препаратов не имеют.

Французский президент подчеркнул, что европейцам следует проявить самостоятельность в производстве вакцин, чтобы сохранять независимость.

Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что его высказывание относится «к сфере абсолютных разногласий».

По его словам, Россия и Китай не ведут «вакцинную войну» и не используют пандемию для упрочения своего влияния в мире.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что РФ – ответственный участник мирового сообщества, что «демонстрируется в нелегкие дни и годы пандемии».

Ранее, как сообщал «Рамблер», разработчики вакцины «Спутник V» из института им. Гамалеи в Twitter заявили, что стараются, чтобы их изобретения оставались вне политики.