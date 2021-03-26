Пхукет откроется с 1 июля

С 1 июля вакцинированные иностранные туристы смогут посещать остров Пхукет
без соблюдения карантина. Об этом сообщает
Bloomberg.
За время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, как сообщал «Рамблер», в Таиланде заболели 28,5 тысячи человек, погибли 92 человека. С 1 апреля карантин для посетителей страны будет сокращен с 14 до 10 дней.
Сегодня министр туризма Таиланда Пипхат Ратчакитпракарн рассказал, что власти приняли решение позволить с 1 июля вакцинированным иностранным туристам посещать Пхукет без соблюдения карантина. Перед этим не менее 70% жителей острова пройдут вакцинацию. В случае успешности этого опыта остальная часть страны может открыться в октябре.
Глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн спрогнозировал, что в третьем квартале 2021 года Пхукет посетят не менее 100 тысяч человек.
Президент Туристической ассоциации острова Бхуммикитти Руктаенгам рассказал, что открытие Пхукета может принести экономике почти миллиард долларов, но его успех зависит от международных соглашений о паспортах вакцины и переговоров о возобновлении международного авиасообщения.