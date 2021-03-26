Пхукет откроется с 1 июля

С 1 июля вакцинированные иностранные туристы смогут посещать остров Пхукет без соблюдения карантина. Об этом сообщает Bloomberg.

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За время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, как сообщал «Рамблер», в Таиланде заболели 28,5 тысячи человек, погибли 92 человека. С 1 апреля карантин для посетителей страны будет сокращен с 14 до 10 дней.

Сегодня министр туризма Таиланда Пипхат Ратчакитпракарн рассказал, что власти приняли решение позволить с 1 июля вакцинированным иностранным туристам посещать Пхукет без соблюдения карантина. Перед этим не менее 70% жителей острова пройдут вакцинацию. В случае успешности этого опыта остальная часть страны может открыться в октябре.

Глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн спрогнозировал, что в третьем квартале 2021 года Пхукет посетят не менее 100 тысяч человек.